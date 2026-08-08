Bild der Woche

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Die Auswirkungen der Hitzewelle betreffen nicht nur Menschen. Im Berner Emmental mussten Fachleute Fische in kühlere Abschnitte der Emme umsiedeln, um sie vor hohen Temperaturen und Wassermangel zu schützen.
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