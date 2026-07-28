Bild des Tages
Der Lac des Brenets im Neuenburger Jura ist fast vollständig ausgetrocknet. Das Bild zeigt eindrücklich die Folgen der anhaltenden Trockenheit in der Schweiz.
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