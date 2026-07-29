Bild des Tages

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Es geht stetig voran mit dem Bau der zweiten Röhre des Gotthardstrassentunnels. In einer unterirdischen Betonkaverne entstehen die Armierungen für die Betonelemente des 16,9 Kilometer langen Tunnels, der voraussichtlich im Jahr 2030 eröffnet wird.
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