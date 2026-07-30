Bild des Tages

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Angesichts einer der schwersten Dürren der letzten Jahre stellt sich die Schweiz die Frage nach ihren Prioritäten: Sollen die Bedürfnisse der Haushalte, der Landwirtschaft oder die Erhaltung der Ökosysteme Vorrang haben?
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