Bild des Tages

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Angesichts einer der schwersten Dürren der letzten Jahre stellt sich die Schweiz die Frage nach ihren Prioritäten: Sollen die Bedürfnisse der Haushalte, der Landwirtschaft oder die Erhaltung der Ökosysteme Vorrang haben?

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