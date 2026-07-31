Bild des Tages
Das Bundeshaus während der Hitzewelle, aufgenommen mit einer Wärmebildkamera. Die Farbskala macht Temperaturunterschiede sichtbar: Blau steht für kühlere Zonen, Rot und Weiss für die heissesten Stellen.
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