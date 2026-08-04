Bild des Tages

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Blick von oben auf die Baustelle der Tramhaltestelle Bahnhofquai am Zürcher Hauptbahnhof. Bis dieses Nadelöhr renoviert ist, herrscht in Zürich Ausnahmezustand, was die Trams angeht.
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