Bild des Tages

Die beiden Vertikaltänzerinnen Laetitia Kohler und Mara Miribung präsentieren ihre Show «Her ground is air» auf dem Gelände von Vadec/Viteos am Strassenkunstfestival «La Plage des Six Pompes» am Dienstag, 4. August 2026, in La Chaux-de-Fonds.

Keystone / Salvatore Di Nolfi