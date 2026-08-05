Bild des Tages

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Die beiden Vertikaltänzerinnen Laetitia Kohler und Mara Miribung präsentieren ihre Show «Her ground is air» auf dem Gelände von Vadec/Viteos am Strassenkunstfestival «La Plage des Six Pompes» am Dienstag, 4. August 2026, in La Chaux-de-Fonds.
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