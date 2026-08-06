Bild des Tages

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Der Pankratius-Brunnen in der Altstadt von Wil im Kanton St. Gallen am Mittwoch, 5. August. Aufgrund der Hitzewelle, der Dürre und des daraus resultierenden Wassermangels hat die Stadt ihre Brunnen vorübergehend abgestellt und geleert.
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