Bild des Tages

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Als Star des UNO-Gipfels «AI for Good» heute Freitag in Genf kann «Robert the Robot» die Züge bekannter Persönlichkeiten annehmen, hier zum Beispiel die des US-Präsidenten Donald Trump.
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