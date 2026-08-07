Bild des Tages

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Haben Sie das Schweizer Bürgerrecht im Ausland erhalten? Welche Herausforderungen haben Sie erlebt – und welche Bedeutung hat der rote Pass für Sie?

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