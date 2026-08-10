Bild des Tages

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Vierergespannrennen auf staubtrockenem Boden am Pferdemarkt und -wettbewerb in Saignelegier: Der nationale Pferdewettbewerb im Kanton Jura feiert jährlich das Freibergerpferd, die einzige verbliebene Schweizer Pferderasse.
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