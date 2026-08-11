Bild des Tages

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Manchmal findet die Rückgabe gestohlener Kunstwerke innerhalb der Landesgrenzen statt. So wurde etwa eine spätgotische Holzstatue aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, die vermutlich den Heiligen Antonius den Äbten darstellt, nach rund 100 Jahren an ihren ursprünglichen Standort im abgelegenen Baltschiedertal zurückgebracht. Die Gemeinde hatte die Rückgabe der Statue beim Schweizerischen Alpinen Museum in Bern beantragt.
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