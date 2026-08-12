Bild des Tages

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Sie stinkt zum Himmel, ist aber wunderschön. Die Titanwurz im botanischen Garten der Universität Basel blüht nur zwei Tage lang. In der vergangenen Nacht haben Hunderte die seltene Blüte bestaunt. Der Eintritt war gratis.

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