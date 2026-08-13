Bild des Tages
Schön glänzt das Gold an seinem Hals. Am Mittwochabend wurde der Basler Sprinter Jason Joseph in Birmingham Europameister über 110m Hürden. Er holte damit den 14. Titel für die Schweiz in der Geschichte der Leichtathletik-EM.
Meistgelesen
Fünfte Schweiz
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch