Bild des Tages

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Schön glänzt das Gold an seinem Hals. Am Mittwochabend wurde der Basler Sprinter Jason Joseph in Birmingham Europameister über 110m Hürden. Er holte damit den 14. Titel für die Schweiz in der Geschichte der Leichtathletik-EM.

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