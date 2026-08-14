Bild des Tages

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Im Thurfall bei Unterwasser im Kanton St. Gallen tost normalerweise das Wasser. Der Fluss ist seit mehreren Wochen von einer aussergewöhnlichen Dürre betroffen und praktisch ausgetrocknet. Dadurch bietet er einen ungewohnten Anblick dieser Naturstätte.

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