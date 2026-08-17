Bild des Tages
Endlich Regen in der Schweiz! Heute dürfte es fast überall nass werden. Dieses Bild entstand bereits gestern bei Müllheim im Kanton Thurgau – mit einem Regenbogen über einem Maisfeld während eines Gewitters.
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