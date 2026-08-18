Bild des Tages

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Im Kanton Uri treiben Älplerinnen und Älpler ihre Herden zu den Weiden am Urnerboden hinunter. Eine sommerliche Szene, welche die Beständigkeit der alpinen Traditionen in der Schweiz bezeugt.

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