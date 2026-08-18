Bild des Tages
Im Kanton Uri treiben Älplerinnen und Älpler ihre Herden zu den Weiden am Urnerboden hinunter. Eine sommerliche Szene, welche die Beständigkeit der alpinen Traditionen in der Schweiz bezeugt.
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