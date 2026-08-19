Bild des Tages
Das Schweizer Künstlerduo Nevercrew schuf dieses Wandgemälde vor einem Spital in Genf für den heutigen Welttag der humanitären Hilfe – als Mahnung daran, dass Spitäler, Behandelte und Personal geschützt werden müssen.
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