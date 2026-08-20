Die Schweiz im Bild

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Monteure entfernen das Stromkabel an einem Hochspannungsleitungs-Masten in der Nähe von Sins im Kanton Aargau. Die Stromkabel werden künftig unterirdisch in einer Erdkabelleitung geführt.
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