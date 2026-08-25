Bild des Tages

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Wildtiere in der Stadt zu sehen, ist selten. Heute Morgen war in Freiburg jedoch eine geradezu aussergewöhnliche Sichtung möglich: Der lang erwartete Umzug des ausgestopften Wals des Naturhistorischen Museums an seinen neuen Standort.

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