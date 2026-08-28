Bild des Tages

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Während eines Medienanlasses zu Drohnen, Drohnenabwehr und Robotik auf dem Militärübungsgelände Thun am Donnerstag, 27. August 2026, verschanzen sich Soldaten und Drohnenoperateure der Schweizer Armee in einem getarnten Unterstand.

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