Fussballer Alves muss Ex-Club 2,25 Millionen Dollar zahlen

Keystone-SDA

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Ex-Fussballprofi Dani Alves muss seinem ehemaligen mexikanischen Club eine Entschädigung von 2,25 Millionen Dollar zahlen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Brasilianers abgewiesen.

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(Keystone-SDA) Hintergrund des Rechtsstreits war die Kündigung durch den Club Universidad Nacional im Januar 2023. Der auch als Los Pumas bekannte Verein entliess Alves nach dessen Verhaftung in Spanien wegen Vergewaltigungsvorwürfen.

Eine Vertragsklausel erlaubte dem Club die Kündigung bei einem «Skandal». Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne (TAS) sprach dem Club im Oktober 2025 eine Entschädigung zu, halbierte die geforderte Summe aber auf 2,25 Millionen Dollar. Alves zog diesen Entscheid ans Bundesgericht weiter.

Die Richter wiesen seine Beschwerde jedoch ab und bestätigten das Urteil des TAS. Zusätzlich muss Alves Gerichtskosten von 17’000 Franken und eine Parteientschädigung von 19’000 Franken an den Club zahlen.