Fussballerin Alisha Lehmann berichtet über Einbruch

Keystone-SDA

Einbrecher haben die Wohnung von Fussballerin Alisha Lehmann heimgesucht. Auf Instagram nervt sie sich über die Täterschaft.

(Keystone-SDA) In der Story zeigt die 26-Jährige in einem kurzen Clip ein verwüstetes Zimmer, ohne auf Details einzugehen. «Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zu Hause einbrecht, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD», schreibt die Nati-Fussballerin zu einem Video ihrer verwüsteten Wohnung auf Instagram, wie das Newsportal blick.ch berichtet. OCD steht demnach für Obsessive-Compulsive Disorder, eine Art Zwangsstörung.

Die 62-malige Schweizer Nationalspielerin spielt seit 2024 in Italien und ist in diesem Jahr von Juventus Turin zum FC Como Women gewechselt. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower und Followerinnen. Lehmann wohnt in Como.