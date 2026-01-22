Fussballfans aus Lyon ziehen durch die Stadt Bern

Keystone-SDA

Fussballfans des französischen Klubs Olympique Lyon haben am frühen Donnerstagabend vor der Partie gegen YB für Aufruhr in der Stadt Bern gesorgt. Auf dem Fanmarsch zum Stadion Wankdorf blieben sie zunächst friedlich.

(Keystone-SDA) Einige hundert Fans zogen ab 16.20 Uhr lautstark vom Kornhausplatz über die Kornhausbrücke via Nordring los zum Stadion Wankdorf. Der Anpfiff der Partie war auf 18.45 Uhr angesetzt.

Der Fanmarsch verlief zunächst ohne grosse Zwischenfälle, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Vereinzelt zündeten die Fans Pyrotechnika und Böller. Die Polizei begleitete den Umzug eng. Beim Viktoriaplatz und beim Wyleregg stand ein Wasserwerfer bereit.

Der BSC Young Boys trifft im Rahmen der Europa League auf den französischen Verein. YB erwartete für das Spiel 1750 Gästefans, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.