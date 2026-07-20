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Fussballfans protestieren in Zürich gegen die Fifa

Keystone-SDA

Einige wenige Fussballfans haben am Montag vor dem Fifa-Hauptsitz in Zürich gegen die Entwicklungen im Weltfussball protestiert. Sie forderten den Rücktritt von Präsident Gianni Infantino.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kundgebung vor dem Fifa-Tor blieb friedlich und war von der Stadtpolizei Zürich bewilligt. Infantino war nicht anwesend.

Organisiert wurde die Aktion vom deutschen Fussballfan Bengt Kunkel, welcher der deutschen Nationalmannschaft nachreist und den deutschen Fans als «Vorsänger» einheizt. Zur Demonstration entschied er sich wegen des Skandals um den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun.

Fifa-Präsident Infantino hatte dessen Rot-Sperre nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump aufgehoben. Das «willkürliche Handeln» Infantinos dürfe nicht einfach hingenommen werden, so Kunkel.

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