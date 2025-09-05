Fussgänger bei Kollision mit Auto in Sursee LU schwer verletzt
Am Donnerstagabend wurde in Sursee ein Fussgänger auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste hospitalisiert werden, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Am Donnerstag, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Ringstrasse Nord in Richtung Schlottermilch. Beim Verlassen des Kreisverkehrs Bifang kam es laut dem Communiqué zur Kollision mit einem Fussgänger, der den dortigen Fussgängerstreifen überquerte.
Der Fussgänger erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen und musste ins Spital gefahren werden.