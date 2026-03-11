The Swiss voice in the world since 1935
Fussgänger bei Kollision mit Tram in Bern schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Fussgänger ist am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Tram in der Stadt Bern schwer verletzt worden. Ein Ambulanzteam brachte ihn in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fussgänger überquerte auf Höhe Burgernziel die Tramschienen im Bereich eines Fussgängerstreifens, wie die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué schrieb. Dort erfasste ihn aus noch ungeklärten Gründen ein Tram, das in Richtung Ostring unterwegs war.

Fahrgäste und Tramchauffeur blieben unverletzt, wie es weiter hiess. Der Verkehr Richtung Ostring wurde für die Dauer der Einsatzarbeiten einspurig geführt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

