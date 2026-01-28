Fussgänger bei Unfall mit Auto in Littau LU schwer verletzt

Keystone-SDA

In Littau hat sich am Mittwoch ein Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Der Mann musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut der Mitteilung der Luzerner Polizei am Mittwochmorgen kurz nach 06:15 Uhr auf der Luzernerstrasse bei der Bushaltestelle Blattenmoos in Littau. Ein Autofahrer erfasste dabei einen 38-jährigen Fussgänger, der die Strasse von links überquerte.