Fussgänger bei Unfall mit Auto in Littau LU schwer verletzt
In Littau hat sich am Mittwoch ein Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Der Mann musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden.
(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut der Mitteilung der Luzerner Polizei am Mittwochmorgen kurz nach 06:15 Uhr auf der Luzernerstrasse bei der Bushaltestelle Blattenmoos in Littau. Ein Autofahrer erfasste dabei einen 38-jährigen Fussgänger, der die Strasse von links überquerte.