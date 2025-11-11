The Swiss voice in the world since 1935
Fussgänger in Thun von Auto erfasst und schwer verletzt worden

Ein Fussgänger ist am Montagabend im Gwatt bei Thun von einem Auto erfasst worden. Der schwer verletzte Mann wurde mit der Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Gwattstrasse, als ein Autolenker kurz nach 19 Uhr Richtung Thun unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte der Wagen mit einem Fussgänger.

Der Autolenker blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen und zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Sie sucht Zeugen.

