Fussgängerin bei E-Bike-Kollision in Thun BE verletzt

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Samstag in Thun BE bei einer Kollision mit einem E-Bike verletzt worden. Die E-Bike-Lenkerin habe sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle entfernt, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern wurde nach eigenen Angaben am Sonntag nachträglich über den Unfall vom Samstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz informiert. Die Fussgängerin habe von den Busperrons beim Bahnhof die Strasse in Richtung eines gegenüberliegenden Kaufhauses überqueren wollen. In der Strassenmitte sei sie von einem vom Maulbeer-Kreisverkehr herkommenden E-Bike erfasst worden.

Die Fussgängerin stürzte zu Boden. Drittpersonen kümmerten sich um die Frau. Am Sonntag begab sich die Fussgängerin selbstständig in ärztliche Behandlung, wobei Verletzungen festgestellt wurden. Zur Klärung der genauen Umstände hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.