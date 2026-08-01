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Fussgängerin in Basel tödlich von Auto erfasst

Keystone-SDA

Eine 42-jährige Fussgängerin ist in der Nacht auf Samstag in Basel von einem 77-jährigen Autofahrer tödlich erfasst worden. Sie wollte die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall sei es kurz nach Mitternacht an der Elisabethenstrasse gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei die Frau noch am Unfallort verstorben, schrieb die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Nacht auf Samstag in einer Mitteilung.

Eine bei dem Autofahrer durchgeführte Atemalkoholprobe ergab demnach einen Wert von 0,0 mg/L. Die genaue Unfallursache werde von der Verkehrspolizei ermittelt.

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