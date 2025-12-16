The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fussgängerin in Bern von Lastwagen erfasst und getötet

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Montag in Bern im Raum Forsthaus von einem Lastwagen erfasst worden. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Murtenstrasse bei einer Lichtsignalanlage überqueren, als es zum Unfall kam, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Murtenstrasse war während mehreren Stunden komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft