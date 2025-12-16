Fussgängerin in Bern von Lastwagen erfasst und getötet

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Montag in Bern im Raum Forsthaus von einem Lastwagen erfasst worden. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Murtenstrasse bei einer Lichtsignalanlage überqueren, als es zum Unfall kam, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Murtenstrasse war während mehreren Stunden komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.