Fussgängerin in Koblenz AG von Auto erfasst und verletzt
Eine Fussgängerin ist am frühen Montagmorgen in Koblenz AG von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfall geschah kurz nach 06.00 Uhr auf der Bahnhofstrasse, unweit des Bahnhofs.
(Keystone-SDA) Eine 57-jährige Autofahrerin war von Klingnau her in Richtung Zoll unterwegs, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen kam es dabei zur Kollision mit der 50-jährigen Fussgängerin.
Eine Ambulanz brachte die dunkelbekleidete Fussgängerin daraufhin ins Spital. Wie schwer sich die Frau verletzt hat, ist noch unklar. Die Polizei untersucht den Unfallhergang und sucht Zeugen.