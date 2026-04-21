Fussgängerin in Schaffhausen bei Kollision mit Auto verletzt

Keystone-SDA

Eine 42-jährige Fussgängerin ist am frühen Dienstagnachmittag in der Stadt Schaffhausen von einem Auto mittelschwer verletzt worden. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Eine 72-jährige Automobilistin fuhr laut Angaben der Schaffhauser Polizei am Dienstagnachmittag von der Finsterwaldstrasse her auf der Hochstrasse in Richtung Herblingen. Zur selben Zeit stand eine 42-jährige Fussgängerin bei einem Fussgängerstreifen und wollte diesen überqueren.

Die Fussgängerin wurde seitlich vom Auto erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Durch die Kollision wurde die Frau mittelschwer verletzt und musste durch die Ambulanz in ein Spital gebracht werden.