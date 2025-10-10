Fussgängerin kommt in Zürich unter ein Tram und stirbt

Keystone-SDA

Am Freitagnachmittag ist es in Zürich zu einem Zusammenstoss zwischen einem Tram und einer Fussgängerin gekommen. Die Rentnerin wurde unter dem Tram eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Dübendorferstrasse. Ein Flexity-Tram der Linie 7 war kurz nach 13:15 Uhr in Richtung Schwamendingerplatz unterwegs.

Auf Höhe der Liegenschaft 271 kam es zur Kollision mit einer Frau, die die Tramgleise in Richtung «Denner» überquerte. Die Frau wurde zunächst unter dem Zugfahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr geborgen werden.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Für Zeugen des Unfalls wurde ein Care-Team aufgeboten.