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Fussgängerin wird bei Kollision mit Postauto in Brugg AG verletzt

Keystone-SDA

Ein Postauto ist beim Bahnhof Brugg AG am Dienstagmorgen mit einer Fussgängerin kollidiert. Die 54-Jährige geriet unter den Bus und erlitt Beinverletzungen. Sie musste ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau sei kurz vor 06.00 Uhr über den Vorplatz des Busbahnhofs gelaufen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Zur gleichen Zeit habe ein Postautochauffeur beabsichtigt, sein Fahrzeug auf diesem Vorplatz zu wenden.

Dabei sei es zur Kollision zwischen dem Bus und der Fussgängerin, gekommen. Die Frau sei mit ihren Beinen unter das Fahrzeug geraten. Das Vorderrad habe mutmasslich die Beine überrollt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

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