Fussgängerin wird bei Unfall in Rämismühle schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 22-jährige Fussgängerin ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Rämismühle im Tösstal schwer verletzt worden. Die Frau war auf der Strasse unterwegs, als ein Auto sie erfasste.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei dem Unfall wurde die Frau mehrere Meter weggeschleudert, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Der Unfall ereignete sich um 4.45 Uhr auf einer Strasse ohne Trottoir. Wie die Frau auf die Strasse gelangte, wird von der Kantonspolizei untersucht. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt.