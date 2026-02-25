Gäste kommen häufiger im Herbst und Dezember nach Luzern

Vermehrt strömen die Feriengäste auch in kälteren Monaten nach Luzern. Dies zeigt die Beherbergungsstatistik für 2025. Insgesamt wurden in der Stadt Luzern im letzten Jahr 1,5 Millionen Hotelübernachtungen gezählt. 5,1 Prozent mehr als 2024.

(Keystone-SDA) Besonders markant war die Zunahme in den Monaten Oktober und Dezember, in denen ein Plus von 6,1 Prozent respektive 14,2 Prozent registriert wurde. Die Bemühungen, den Herbst als Reisezeit und die «Weihnachtsstadt Luzern» weiterzuentwickeln, hätten damit positive Resultate gezeigt, teilte Luzern Tourismus am Mittwoch mit.

Von den Bemühungen der Luzerner Tourismusbranche, die Übernachtungen besser über das ganze Jahr zu verteilen, profitierten auch die umliegenden Kantone. In der Region Luzern-Vierwaldstättersee (Luzern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Schwyz) stieg die Zahl der Logiernächte 2025 um 3,3 Prozent auf 4,2 Millionen.

USA bleiben der wichtigste Markt

Besonders beliebt war die Stadt Luzern bei den Gästen aus den USA, auf die 27 Prozent aller Logiernächte entfielen. Genau jeder vierte Gast wohnte in der Schweiz. Je 20 Prozent der Gäste stammten aus Europa respektive Asien. Grösster europäischer Markt war Deutschland mit 5 Prozent aller Übernachtungen, grösster asiatischer China mit 4 Prozent.

In der Region Luzern-Vierwaldstättersee war der Heimmarkt Schweiz mit einem Anteil von 45 Prozent der bedeutendste. Deutlich zurück liegen die USA (13 Prozent), Deutschland (9 Prozent) und China (3 Prozent).

Die Zahlen der Gäste aus Asien verharrten sowohl in Luzern wie in der Zentralschweiz auf dem Vorjahresniveau. Die Zahlen würden noch immer 30 respektive 40 Prozent unter den Werten vor der Coronapandemie liegen, teilte Luzern Tourismus mit.

Nach Angaben der Tourismusorganisation hat sich in der Stadt Luzern die Wertschöpfung der Branche positiv entwickelt. Der Umsatz pro Hotelzimmer sei um 10 Prozent gestiegen, hiess es. Im Jahresdurchschnitt sei ein Zimmer zu 74 Prozent belegt gewesen, die Gäste seien 1,8 Tage in Luzern geblieben.