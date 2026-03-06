The Swiss voice in the world since 1935
Gülle gelangt in Bach und verursacht Fischsterben in Altendorf SZ

Keystone-SDA

Gülle ist am Donnerstagabend in Altendorf SZ in den Chatzenbach gelangt. Die Verschmutzung verursachte ein Fischsterben, das auch eine an den Bach angeschlossene Fischzucht betraf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte, pumpte ein Landwirt am Abend Gülle durch eine erdverlegte Gülledruckleitung. Dabei gelangte «eine erhebliche Menge» davon unkontrolliert ins Wiesland, von wo aus es talwärts in den Bach floss. Die Fischverluste in der Fischzucht seien in der Folge ebenfalls «erheblich» gewesen.

Das Ausmass der Gewässerverschmutzung sowie die genaue Ursache werden durch das Amt für Gewässer, den Fischereiaufseher, die Gemeinde Altendorf und die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt. Die Feuerwehr Altendorf wurde aufgeboten, um den Chatzenbach mit Frischwasser anzureichern und zu spülen.

