Gülle in Bach bei Heitenried ausgelaufen

Keystone-SDA

In den Lettiswilbach bei Heitenried ist am Samstagnachmittag Gülle ausgelaufen. Rund 200 Fische starben dabei, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Behörden wurden am Samstag gegen 13.20 Uhr von einem Landwirt über das Auslaufen der Gülle informiert. Der Wildhüter, das Amt für Umwelt und die Feurwehr rückten aus und konnten die Verschmutzung eindämmen. Der Landwirt wird befragt, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Die Untersuchungen und Analysen des betroffenen Ökosystems werden laut Behörden weitergeführt.