Gülle verschmutzt Bach bei Gossau SG

Keystone-SDA

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Am Donnerstagnachmittag ist Gülle in den Tobelbach bei Rüeggetschwil gelangt. Die Feuerwehr pumpte das verschmutzte Wasser ab und spülte den Bach mit Frischwasser. Nach ersten Erkenntnissen wird von einer undichten Rohrverbindung als Ursache ausgegangen.

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(Keystone-SDA) Die Verfärbung des Tobelbachs wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Bach und Leitung gespült

Die ausgerückte Patrouille habe von der Verschmutzung Wasserproben genommen und die örtliche Feuerwehr aufgeboten. Diese installierte eine Tauchpumpe und spülte mit Frischwasser aus einem Hydranten den Bach und eine Meteorleitung, also eine Leitung, die Regenwasser aufnimmt und versickern lässt. Das abgepumpte Wasser-Gülle-Gemisch wurde auf einem Feld ausgebracht.

Keine Tiere verendet

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte die Gülle über eine undichte Rohrverbindung in den Bach gelangt sein. «Die Gülle rund um die undichte Rohrverbindung wurde mittels Druckfass abgepumpt, bis sich keine Jauche mehr im Bereich der Rohrverbindung befand», schreibt diese weiter. Der Schaden könne noch nicht abgeschätzt werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage von Keystone-SDA sagt, hat sie derzeit keine Kenntnisse hinsichtlich im Bach verendeter Tiere.

Im Einsatz standen gemäss Mitteilung die Kantonspolizei St. Gallen, die örtliche Feuerwehr, der Umweltschadendienst des Kantons St. Gallen sowie die Bauverwaltung der Gemeinde Gossau.