Galser Dorfstrasse erhält neuen Strassenbelag
Der Kanton Bern erneuert den Strassenbelag auf der Dorfstrasse in Gals. Die Arbeiten zwischen dem Kreisel St. Johannsen und der Abzweigung Wydenweg dauern vom 17. Oktober ab sechs Uhr bis am darauffolgenden Tag um fünf Uhr früh. Die Strasse wird während dieser Zeit komplett gesperrt.
(Keystone-SDA) Es werden Umleitungen signalisiert, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Der Postautobetrieb ist gewährleistet, der Geh- und Radweg bleibt benutzbar.
Anwohner sollen ihre Autos während der Bauzeit ausserhalb des betroffenen Gebiets parkieren. Eine Ausfahrt auf die Kantonsstrasse ist während der Sperrung nicht möglich.
Bei schlechtem Wetter würden die Arbeiten auf den nächsten Werktag verschoben, wie es beim Kanton weiter heisst.