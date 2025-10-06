The Swiss voice in the world since 1935
Galser Dorfstrasse erhält neuen Strassenbelag

Keystone-SDA

Der Kanton Bern erneuert den Strassenbelag auf der Dorfstrasse in Gals. Die Arbeiten zwischen dem Kreisel St. Johannsen und der Abzweigung Wydenweg dauern vom 17. Oktober ab sechs Uhr bis am darauffolgenden Tag um fünf Uhr früh. Die Strasse wird während dieser Zeit komplett gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es werden Umleitungen signalisiert, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Der Postautobetrieb ist gewährleistet, der Geh- und Radweg bleibt benutzbar.

Anwohner sollen ihre Autos während der Bauzeit ausserhalb des betroffenen Gebiets parkieren. Eine Ausfahrt auf die Kantonsstrasse ist während der Sperrung nicht möglich.

Bei schlechtem Wetter würden die Arbeiten auf den nächsten Werktag verschoben, wie es beim Kanton weiter heisst.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
