Ganz schön «Freaky» – Lindsay Lohan wird 40

Keystone-SDA

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Nur wenige Menschen können mit 40 Jahren auf eine fast drei Jahrzehnte lange Karriere zurückblicken. Schauspielerin Lindsay Lohan, die am 2. Juli ihren runden Geburtstag feiert, zählt zu diesen Ausnahmetalenten - allerdings war diese Zeit geprägt von einem turbulenten Erwachsenwerden.

5 Minuten

(Keystone-SDA) Die gebürtige New Yorkerin, die als kesse 12-Jährige mit Sommersprossen und roten Haaren in der Komödie «Ein Zwilling kommt selten allein» (1998) ihr Filmdebüt gab und gleich in einer Doppelrolle brillierte, machte später mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen.

Wie Britney Spears, Nicole Richie oder Paris Hilton wurde die junge Schauspielerin auf Schritt und Tritt von Paparazzi verfolgt, bei Festnahmen abgelichtet, von Gerichtskameras ins Visier genommen. Hollywoods Rampenlicht hat der Star aus dem berühmten Film «Freaky Friday» (2003) längst hinter sich gelassen, unterstützt von einem radikalen Ortswechsel ins Emirat Dubai.

Familienleben in Dubai

Dort, abseits des Promi-Wirbels, traf sie auch ihren Ehemann, den Bankier Bader Shammas. Im Juli 2023 gab das Paar bekannt, dass Lohan einen «wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai» zur Welt gebracht habe.

In einem liebevollen Tribut gratulierte sie Mitte Juni auf Instagram ihrem Mann zum Geburtstag. Er sei ein «unglaublicher Ehemann, der liebevollste Vater und die Art von Freund, die sich jeder in seinem Leben wünscht». Dazu postete Lohan Fotos und Videos von ihrer Familie. «Wir passen so gut zusammen, weil er so ruhig ist und ich wie ein Feuerwerkskörper bin», witzelte Lohan in der März-Ausgabe der Zeitschrift «Vogue Arabia». Es sei eine grossartige Balance.

In dem Interview schaut Lohan auch auf ihre turbulenten Zeiten in Hollywood zurück. Sie hätte damals besser auf ihre Eltern hören und von Los Angeles nach New York zurückziehen sollen, sagte sie. «Warum war denn niemand da, der mich dort rausholte und mehr beschützte? Als Teenager weiss man selbst nicht, wie man das allein macht», lamentierte die Schauspielerin.

Früher Karrierestart

Lohans Werdegang hatte vielversprechend begonnen: erst mit unzähligen TV-Auftritten als Kinder-Werbestar und in Shows. Dann kam die Kinokarriere mit Filmen wie «Ein Zwilling kommt selten allein», der amerikanischen Version von Erich Kästners «Das doppelte Lottchen» und den Erfolgskomödien «Freaky Friday», «Girls Club – Vorsicht bissig» (2004) und der Käfer-Komödie «Herbie Fully Loaded» (2005). Damit nicht genug: Der Teenager arbeitete neben der Schauspielerei auch als Model und Sängerin. Ihr Debütalbum «Speak» wurde 2005 gleich mit Platin veredelt.

Doch spätestens bei den Dreharbeiten für die Komödie «Georgias Gesetz» im Jahr 2006 nahmen die Probleme zu. Lohan mimte eine rebellische Tochter, die von ihrer Grossmutter (Jane Fonda) gebändigt wird. Sie erscheine häufig zu spät am Set oder lasse sich nach langen Partynächten gar nicht erst blicken, beschwerten sich die Produzenten. Lohans Eltern hatten sich nach 20 Jahren Ehe getrennt. Ihrem Vater, mit dem sie damals im Clinch lag, gab sie die Mitschuld an ihrer Drogensucht.

Gleich zweimal wurde Lohan 2007 mit Drogen und Alkohol am Steuer erwischt und festgenommen. Zwischendurch feierte sie ihren 21. Geburtstag – in der Entzugsklinik. Über Jahre hinweg machte Lohan ihrem Ruf als unverwüstliches Partygirl und Lieferantin für Klatschgeschichten alle Ehre. Wegen Verstosses gegen Bewährungsauflagen landete sie mehrmals im Gefängnis, häufig brummte das Gericht Entzug auf, dazu Sozialdienste im Leichenschauhaus. Drehprojekte platzten, Geldgeber bekamen kalte Füsse. Die Arbeit mit Lohan war ihnen zu riskant.

Mit einer Reihe von Netflix-Komödien, darunter «Falling for Christmas» (2022) und «Our Little Secret» (2024) kam ihre Karriere wieder in Schwung. Im vorigen Sommer glänzte Lohan dann an der Seite von Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis in der «Freaky Friday»-Fortsetzung «Freakier Friday». Im ersten Film – vor mehr als 20 Jahren – tauschten die Teenagerin Anna (Lohan) und ihre Mutter Tess (Curtis) unfreiwillig die Körper und mussten mit dem Leben der anderen zurechtkommen. Im zweiten Teil ist Anna erwachsen und hat selbst eine Tochter.

Mit fast 40 Jahren wagt sich jetzt Lohan beruflich aufs Neuland. In New York ist derzeit die Thriller-Serie «Count My Lies» in Produktion. Zum ersten Mal wirkt die Schauspielerin als Hauptdarstellerin in einer TV-Serie mit, zudem ist sie als ausführende Produzentin an Bord. Shailene Woodley spielt darin ein betrügerisches Kindermädchen, das von einer vermögenden Ehefrau (Lohan) angeheuert wird, die selbst dunkle Geheimnisse hat.

Der US-Zeitschrift «Elle» sagte Lohan, sie freue sich darauf, mal eine völlig andere Rolle zu spielen. «Dies ist das erste Mal, dass ich keine Liebesbeziehung verfolge und niemanden am Ende küssen muss. Das ist so erfrischend, einmal nicht dieses Mädchen sein zu müssen.»