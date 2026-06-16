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Gartenbad Reinach BL öffnet nach Rohrbruch am Donnerstag wieder

Keystone-SDA

Das Gartenbad in Reinach BL öffnet am Donnerstag nach einer rund zweiwöchigen Schliessung wieder. Allerdings können die Rutschbahn, der Strömungskanal und die Wasserspiele erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Grund für die Schliessung war ein Rohrbruch der Frischwasserleitung aufgrund eines Materialschadens. Dabei wurden Pumpen im Technikraum und Elektronik in Mitleidenschaft gezogen. Das Gartenbad ist daher seit dem 1. Juni geschlossen. Ab Donnerstag sind sämtliche Becken wie auch die Ruhewiese, die Spielplätze und das Badi-Beizli wieder in Betrieb.

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