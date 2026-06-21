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Gartenhaus bei Brand in Aegerten BE komplett zerstört

Keystone-SDA

Bei einem Brand in Aegerten am Sonntagmorgen ist ein Gartenhaus komplett zerstört worden. Vorsorglich sind mehrere Personen von umliegenden Häusern und Wohnwagen evakuiert worden. Der nahegelegene Bahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Feuerwehr waren grosse Flammen und eine starke Rauchentwicklung zu sehen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Häuser respektive Wohnwagen zurückkehren.

Aus Sicherheitsgründen sei der nahegelegene Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen worden, heisst es im Communiqué weiter. Anschliessend konnten die Züge zunächst auf Sicht und später wieder ohne Einschränkungen verkehren.

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