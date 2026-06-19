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Gasflasche explodiert auf Dach in Zofingen AG

Keystone-SDA

In Zofingen AG ist es in der Nähe des Spitals am Freitagnachmittag zu mehreren Explosionen gekommen. Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau explodierte auf dem Dach eines Hauses bei einer Baustelle eine Gasflasche. Angaben zu Verletzten liegen nicht vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Dach sei nach bisherigen Erkenntnissen eine Solaranlage gewartet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ein Augenzeuge sagte, es habe mehrere Explosionen gegeben. Es steige starker, schwarzer Rauch auf.

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