The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Gaspreise in Thun sinken erneut

Keystone-SDA

Die Energie Thun AG senkt die Gaspreise auf 1. Oktober. Möglich wurde dies nach eigenen Angaben dank tieferer Einkaufspreise an den Energiemärkten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für das Standardprodukt mit 50 Prozent Erdgas und 50 Prozent Biogas bezahlen Kundinnen und Kunden künftig 15.60 Rappen pro Kilowattstunde. Der Arbeitspreis sinkt damit um 0.67 Rappen, der Grundpreis bleibt unverändert, wie die Energie Thun AG am Dienstag mitteilte.

Ein Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch spare so rund 100 Franken pro Jahr. Seit Januar 2023 habe das Unternehmen die Gaspreise bereits viermal senken können, hiess es.

Ab Januar 2026 wird das Unternehmen der Stadt Thun einen Beitrag für die Versorgungsrechte und die Nutzung des öffentlichen Raums zahlen. Die Abgabe von 0.4 Rappen pro Kilowattstunde ist Teil des Gaspreises, genauso wie beim Strompreis.

Sie gilt nur für Kundinnen und Kunden in Thun. Die Mehrkosten für eine 5-Zimmer-Wohnung, die mit Gas geheizt wird, betragen rund 3.50 Franken pro Monat.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft