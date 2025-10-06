Gastroführer Gault & Millau zählt Thuner Koch zu Entdeckungen
Der Gastronomieführer Gault & Millau zählt Sascha Spring vom Thuner "Seepark" zu den Entdeckungen des Jahres. Spring erkochte sich auf Anhieb 16 Gault & Millau-Punkte. Mit 18 Punkten ist das "Alpina" in Gstaad mit Chef Martin Göschel das beste Haus im Kanton.
(Keystone-SDA) 17 Punkte erkochte sich die Berner «Steinhalle» mit Markus Arnold am Herd. Gleich viele Punkte gab es für Björn Inniger im Adelbodner «Alpenblick», für das Burgdorfer «Zur Gedult» mit Chef Lukas Kiener, das «Panorama» in Steffisburg unter Rolf Fuchs, das Interlakner «Victoria Jungfrau» mit Stefan Beer und die «Sonne» in Scheunenberg bei Büren unter Kurt Mösching.
Neu in die 17-Punkte-Liga schaffte es das «Aux Trois Amis» in Schernelz mit Joshua Engel, wie aus einer Mitteilung vom Gault & Millau vom Montag hervorgeht.
In die oberste Schweizer Liga mit 19 Punkten schaffte es kein Berner Restaurant. Bereits vor einigen Wochen zeichnete der Gastroführer das Berner «Olympia» mit Chef Simon Apothéloz als bestes «Pop up des Jahres» aus.