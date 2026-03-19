Geänderte Tramerschliessung im Quartier Bruderholz bestätigt

Keystone-SDA

Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwere gegen die projektierte Änderung bei der Tramerschliessung des Basler Bruderholz-Quartiers abgewiesen. Das Ziel ist eine behindertengerechte Ausgestaltung der Haltestellen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Rahmen des Vorhabens ist die Aufhebung der Tramhaltestelle Airolostrasse und die Verschiebung der Haltestellen Bruderholz und Lerchenstrasse vorgesehen. Zudem sollen Parkplätze in der Bruderholzallee aufgehoben werden.

Gegen das Projekt haben elf Privatpersonen und der Neutrale Quartierverein Bruderholz eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht, wobei die Beschwerdelegitimation des Vereins durch das Gericht nicht geprüft werden konnte, wie aus dem am Donnerstag publizierten Urteil hervor geht. Er hatte keine Mitgliederliste eingereicht.

Kurze Gehdistanzen

Das Bundesverwaltungsgericht ist zum Schluss gelangt, dass die geplanten Veränderungen für eine behindertengerechte Einrichtung der Haltestellen notwendig und verhältnismässig sind. Trotz Aufhebung der Station Airolostrasse bleibe eine maximale Gehdistanz bis zur nächsten Haltestelle bis auf wenige Liegenschaften erhalten.

Die Aufhebung der Parkplätze in der Bruderholzallee ist laut Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Verkehrssicherheit notwendig. Die wegfallenden Parkplätze würden durch die Aufhebung des Parkverbots andernorts mehr als ersetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden. (Urteil A-5882/2023 vom 11.3.2026)