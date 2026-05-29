Gebäude im Kanton Freiburg nach Kohlenmonxid-Austritt evakuiert

Keystone-SDA

In einem Gebäude im freiburgischen Prez-vers-Noréaz ist am Donnerstagabend Kohlemonoxid ausgetreten. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich das Gebäude, in dem sich rund zwanzig Personen befanden. Fünf wurden vor Ort von Ambulanzdiensten untersucht. Ins Spital musste niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Bewohner hatte am frühen Abend Alarm geschlagen, nachdem er sich unwohl zu fühlen begann und einen verdächtigen Geruch im Haus festgestellt hatte. Daraufhin wurden die Feuerwehr, eine Ambulanz und mehrere Polizeipatrouillen zum Einsatzort beordert. Messungen bestätigten das Vorhandensein von Kohlenmonoxid.

Die Quelle des Kohlenmonoxids konnte im Restaurant im Erdgeschoss der Liegenschaft lokalisiert werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt den Vorfall verursacht haben, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten gelüftet und gesichert hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Ermittlung zur Klärung der genauen Umstände ist im Gang.