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Gebäude in der Industriezone von Chalais VS in Flammen

Keystone-SDA

In einem Gebäude in der Industriezone Daval auf dem Gebiet der Walliser Gemeinde Chalais ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Durch den Brand entstand viel Rauch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand sei kurz vor 19.45 Uhr ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei Wallis auf der Plattform X mit. Nach 23 Uhr war das Feuer demnach unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Die Kantonspolizei bat darum, das betroffene Gebiet zu meiden und so die Löscharbeiten zu erleichtern.

Laut der Zeitung «Nouvelliste» betrifft der Brand eine Schreinerei. Die Brandursache sei unklar. Die Behörden rieten via die Warn-App Alertswiss dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen.

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